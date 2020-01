A murit Rob Rensenbrink, unul dintre cei mai mari fotbalisti olandezi din istorie

Ziare.

com

Rob Rensenbrink, fost component al echipei nationale de fotbal a Olandei, a murit la varsta de 72 de ani, scrie Washington Post El lasa in urma o cariera fabuloasa, plina de momente magice, momente petrecute alaturi de mai ales bunul sau prieten Johann Cruyff, cel care a incetat si el din viata anii trecuti, in 2016 mai exact.Fostul mare fotbalist a pierdut lupta cu o boala degenerativa musculara. Este al treilea jucator din generatia care facea doua finale mondiale la rand, CM 1974 si CM 1978, ambele pierdute din pacate pentru batavi, care moare, dupa Cruyff si Dirk Nanninga.Rensenbrink a ocupat postul de atacant si era poreclit deseori "omul sarpe". A fost golgheter la Anderlecht si in campionat , dar si in Cupa Cupelor.El a fost la cativa milimetri de a aduce Olandei un prim titlu mondial, dar balonul sutat de el s-a dus in minutul 90 in bara, in finala cu Argentina din 1978. Partida s-a dus in prelungiri, acolo unde Kempes si compania s-au impus cu 3-1."A fost cea mai mare extrema stanga din istoria clubului, unul din arhitectii primului succes major european. Dotat cu o tehnica inimitabila si un simt iesit din comun al golului, Rob i-a cucerit pe fanii din toata lumea", a fost mesajul de condoleante transmis de clubul Anderlecht.Batavul are 46 de selectii si 14 goluri pentru Tarile de Jos. Pe 3 iulie anul trecut Rensenbrink implinise 72 de ani.D.A.