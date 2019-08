Acoperisul stadionului unei echipe importante din Olanda s-a prabusit

Ziare.

Incidentul a avut loc dupa ce Olanda a fost lovita de fenomene meteorologice severe, cu furtuni puternice, iar acest lucru a facut ca o parte din acoperisul stadionului celor de la AZ Alkmaar sa cada peste o tribuna, dupa cum noteaza cotidianul The Independent Norocul a facut ca acest incident sa aiba loc intr-un moment in care pe stadion nu se afla nimeni, AZ avand in acest week-end meci in deplasare cu Waalwijk.Stadionul lui AZ a fost construit in urma cu 13 ani si are o capacitate de 17.000 de locuri.AZ este o formatie cu nume in Olanda, avand 2 titluri de campioana la activ, in 1981 si 2009, 4 Cupe ale Olandei, in 1978, 1981, 1982 si 2013, plus Supercupa Olandei in 2009.In plus, a jucat finala Cupei UEFA in 1981, o semifinala in 2005, plus alte trei sferturi in 2007, 2012 si 2014.Olandezii sunt echipa care au eliminat-o pe Astra Giurgiu in play-off-ul Europa League in 2015, dupa 4-3 la general, pe atunci giurgiuvenii fiind antrenati de Marius Sumudica D.A.