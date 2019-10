Alex Baluta, pe val in Cehia. Are trei goluri consecutive marcate pentru Slovan

Ziare.

Mijlocasul ofensiv roman a marcat al treilea sau gol consecutiv, pentru Slovan Liberec, vineri, in partida de pe terenul celor de la Slovacko.Fostul oltean a marcat la scoul de 2-0 pentru formatia rivala, in minutul 43. Romanul a marcat si etapa trecuta cu Ceske Budojovice, meci castigat de Liberec cu 4-2.Slovan a pierdut insa partida de la Slovacko cu 3-1.Baluta a marcat si in Cupa Cehiei un gol, aratand ca ii prieste acest imprumut de la Slavia, la o echipa unde poate evolua meci de meci.El nu a fost convocat pentru dubla pe care nationala Romaniei o va disputa in compania celor de la Insulele Feroe si Norvegia din preliminariile Campionatului European din 2020.Golul lui Baluta il puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link In clasament, pe primul loc se afla Slavia Praga, cu 29 puncte, dupa 12 runde consumate in Cehia.