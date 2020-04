Alex Chipciu e de acord cu scaderea salariilor in timpul pandemiei: E un lucru foarte bun

Ziare.

Cel putin pentru moment, campioana CFR Cluj a decis sa mentina intacte salariile jucatorilor, intr-o perioada in care din ce in ce mai multe cluburi au anuntat taieri, chiar cu 50 la suta, dupa cum stim exemplul patronului de la FCSB Chipciu recunoaste insa ca nu ar fi deranjat de o micsorare salariala: "N-au vrut sa ne taie salariile, cum s-a intamplat la marea majoritate a echipelor. Din punctul meu de vedere, e un lucru foarte bun ca se taie salariile.Am renuntat la o suma importanta de bani sa vin in Romania. Acum, sa renunt iar, e greu. Dar trebuie sa intelegem ca echipele trec prin situatii dificile. As fi de acord sa renunt la ceva bani pe durata starii de urgenta. Dar nu sa-mi tai salariul un an si peste 3 luni sa ma pui sa joc fotbal. Clubul nu mai are incasari, e greu sa mai plateasca salarii", a punctat intr-o interventie telefonica Alex Chipciu, fostul jucator al Stelei, pentru DigiSport.Septarul de la nationala mai adauga faptul ca unor jucatori precum Messi sau Ronaldo le e mult mai usor sa renunte la drepturile salariale: "Lui Ronaldo sau Messi le e usor sa renunte la o parte din salarii, avand in vedere cat castiga", incheia acesta.La 30 de ani, Chipciu s-a intors vara trecuta in Romania de la Anderlecht , dar nu a ales FCSB ci a semnat cu campioana CFR Cluj, unde a fost dorit insistent de antrenorul Dan Petrescu Citeste si:D.A.