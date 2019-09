Alex Mitrita, de neoprit in SUA. A marcat al doilea gol in doua zile si a ajuns la cota 10 in acest sezon (Video)

Comeback City rallies again to stay 🔝 #ForTheCity



Romanul a ajuns sambata la a 9-a reusita din acest sezon (10 in total daca punem si golul din Cupa de acum doua zile), intr-un meci de campionat contra celor de la San Jose Earthquakes, din etapa a XXX-a din MLS.2-1 a fost pentru NY in aceasta partida, iar Mitrita a adus chiar golul victoriei in minutul 43, dupa ce gazdele au fost conduse cu 1-0 din minutul 20.Mitrita, 24 de ani, adus de americani de la Craiova pentru suma de 7,4 milioane de dolari, a marcat al doilea gol consecutiv in doua zile, dupa reusita fabuloasa din partida de Cupa cu Toronto, scor 1-1, gol direct din lovitura libera, de la 18 metri.In clasament, new-yorkezii sunt pe locul 1, in Conferinta de Est, cu 57 de puncte acumulate.Surpinde astfel si mai mult faptul ca selectionerul Cosmin Contra nu l-a convocat pe extrema stanga romana din SUA, la partidele cu Spania si Malta din preliminariile EURO 2020, chiar daca se stie ca intre cei doi a avut loc un conflict dupa partida cu Suedia din acest an, in care olteanul a fost inlocuit dupa primele 45 de minute.