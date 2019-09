Alex Mitrita, din nou decisiv pentru New York in MLS. Si-a dus formatia pe locul 1 in clasamentul din America (Video)

📽️ | The City boys would not be denied... #ForTheCity



Cei de la NY au castigat in runda curenta a campionatului nord-american, scor 2-1 cu cei de la New England Revolution. Romanul a fost titular si a scos penaltiul din care NY a castigat aceasta partida.Caicedo a marcat pentru oaspeti in minutul 2, dar, sapte minute mai tarziu, Delamea de la New England a fost eliminat de pe teren.Medina a egalat pentru New York, in minutul 70, abia, dupa ce in prima repriza, gazdele au ratat 11 ocazii de gol. In minutul 90 plus 6, Mitrita a obtinut o lovitura de la 11 metri, transformata de acelasi Medina.O victorie prin care formatia lui Alex Mitrita o depaseste la puncte pe Philadelphia Union, liderul conferintei Est. City are 53 de puncte, doua peste locul 2, care are si un joc in plus disputat.Romanul a ratat si doua sanse mari de gol in minutele 73 si 84.New York City va juca pe teren propriu cu Toronto FC, locul 7 in campionat , in etapa viitoare.