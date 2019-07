Alex Mitrita, gol spectaculos in MLS. A adus victoria echipei sale cu Colorado (Video)

RT YESNetwork "Alexandru Mitrita's fifth goal of the season is a big one, giving NYCFC a 2-1 lead in Colorado. #NYCFConYES pic.twitter.com/DWi8jziqIg" - Pinstripe Road Trip (@YankeeOnTheRoad) July 21, 2019

Ziare.

com

Mijlocasul ofensiv de 24 de ani care a venit in MLS de la Universitatea Craiova ratase ultimele doua partide ale lui New York din cauza unei accidentari.La doua saptamani distanta de la accidentare , Mitrita a revenit cu gol pentru NY, aducand cele trei puncte ale echipei in derbiul cu Colorado. A fost 2-1 pentru echipa din New York, care a fost condusa in deplasare de Colorado dupa doar 6 minute, gol marcat de Anderson.Acelasi Anderson avea sa vada rosu direct in minutul 33, iar de aici misiunea oaspetilor a devenit mai usoara. Golul egalarii avea sa fie semnat de Heber in minutul 40, iar Alex Mitrita a dat lovitura in minutul 83 cu un sut plasat, de la 20 de metri, fara sa-i dea vreo sansa lui Clint Irwin, portarul gazdelor.Fostul oltean a ajuns la cota 5 goluri marcate pentru New York City FC in acest sezon din MLS. El mai are un gol marcat si in US Open Cup, impotriva formatiei lui Wayne Rooney, DC United.In clasament, in conferinta de Est, NY este pe locul 4, loc de play-off, cu 32 de puncte, 7 mai putine fata de liderul Philadelphia Union.Mitrita a fost pe banca la inceputul partidei de la Colorado, el intrand in minutul 63 in locul lui Seb.7.9 milioane de euro a costat transferul lui Mitrita de la Craiova in MLS.