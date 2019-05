Alexandru Chipciu pleaca de la Sparta Praga - oficial

Ziare.

Sparta a indicat ca nu va activa optiunea de cumparare, astfel ca mijlocasul de 30 de ani va reveni la echipa din Bruxelles."Ii multumim lui Alex pentru tot ce a realizat aici. Totusi, noi am ales alta directie pentru viitor, asa ca nu vom activa optiunea de cumparare. Vreau sa-i multumesc lui Alex pentru profesionismul de care a dat dovada. A fost intotdeauna un bun exemplu pentru tinerii nostri jucatori. Ii doresc succes in viitor", a afirmat directorul sportiv al Spartei, fostul mare jucator ceh Tomas Rosicky.Internationalul roman a venit in vara anului trecut la Sparta, pentru care a jucat in acest sezon 27 de meciuri in campionat, reusind un gol. El a mai avut doua partide in Cupa Cehiei si alte doua in Europa League.Chipciu este in lotul Romaniei pentru meciurile cu Norvegia si Malta din preliminariile EURO 2020.Sparta mai are un roman, portarul Florin Nita. La inceputul anului, Bogdan Vatajelu a fost imprumutat de Sparta Praga la alta formatie din Cehia, FK Jablonec, pana la finalul acestui sezon.In prima parte a stagiunii, la echipa din capital Cehiei a jucat si Nicolae Stanciu.