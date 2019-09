Alexandru Mitrita, gol fabulos din lovitura libera in MLS, dupa ce nu a fost convocat de Contra la nationala (Video)

Ziare.

New York City FC a castigat, duminica dimineata, cu scorul de 3-1 in fata celor de la Vancouver Whitecaps, in MLS. Internationul roman a inchis tabela la 3-1 in minutul 72, transformand magistral o lovitura libera directa de la 25 de metri:Romanul cumparat de la Craiova a fost ales dupa meci si jucatorul partidei, fiind integralist, castigand sondajul realizat de fani la mare distanta, cu 64 la suta din sufragii.El are 7 goluri marcate in acest sezon la gruparea care este un satelit in America a lui Manchester City Devine in aceste conditii de forma maxima a lui Mitrita un mister neconvocarea lui pentru dubla cu Spania si Malta, dar ne aducem aminte ca la partida pierduta cu Suedia, scor 1-2, tot in aceste preliminarii, intre fostul oltean si selectionerul Cosmin Contra a avut loc un conflict, care s-a soldat cu excluderea din lot a lui Alexandru, la capatul unei prime reprize catastrofale facute de el cu nordicii.Dubla cu Spania si Malta va avea loc pe 5 si 8 septembrie, iar ambele partide vor fi LIVE pe Ziare.com.