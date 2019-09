Alexandru Mitrita, hat-trick de senzatie in SUA (Video)

Ziare.

4-1 a fost scorul intalnirii jucate pe Yankee Stadium din New York, iar reusitele fostului jucator al Universitatii Craiova au venit in decurs de 21 de minute.Mitrita a deschis scorul in minutul 14, cu un sut superb de la marginea careului.Apoi, in minutul 23, atacantul roman l-a invins pe portarul advers cu un sut perfect la coltul scurt.Pentru ca in minutul 34 sa fie la locul potrivit la o minge respinsa de goalkeeperul Atlantei.Heber (min.87) a marcat celalalt gol al gazdelor, in timp ce reusita oaspetilor a fost semnata de Martinez, in minutul 53, dintr-o lovitura de la 11 metri.12 goluri a reusit Mitrita pentru New York City FC in acest sezon al Major League Soccer.I.G.