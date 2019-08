Alexandru Mitrita, inca un meci mare facut pentru New York City (Video)

Ziare.

New York City FC a reusit o noua victorie clara in MLS, scor 4-1 in deplasarea de la Cincinnati. Romanul aflat pe lista convocatilor pentru meciurile cu Spania si Malta din septembrie, pentru preliminariile EURO 2020, a batut cornerul din care NY a marcat golul de 3-1, gol reusit de Castellanos.Mitrita a fost titular in aceasta partida, inceputa bine de Cincinnati, cu gol marcat de Cruz, dupa ce Ledesma ratase anterior un penalti tot pentru gazde.Oaspetii au egalat prin Castellanos, au ratat apoi un penalti prin Moralez, dar au terminat la pauza in avantaj dupa golul lui Heber.Mitrita a creat apoi golul marcat de acelasi Castellanos in minutul 71, dupa un corner batut de el, iar Heber a inchis tabela la 4-1 in minutul 89.Fostul oltean a incheiat partida ca integralist, iar formatia sa New York este pe locul 3 in campionat, cu 41 de puncte dupa 24 de partide. Cei din NY sunt la 4 puncte in spatele liderului Philadelphia Union, echipa care are insa 3 partide in plus disputate.