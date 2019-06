Americanii dezvaluie salariul lui Alexandru Mitrita: Zlatan Ibrahimovic, cel mai bine platit fotbalist din SUA

Ziare.

Salariul lui Ibrahimovic, 37 ani, reprezinta un nou record in istoria MLS, dar este inferior mediei de 7,7 milioane dolari din liga nord-americana de baschet NBA. Anul trecut, la debutul sau in MLS, Zlatan avea un salariu de doar 1,5 milioane dolari.Mitrita are al saptelea salariu ca valoare la echipa din New York, cel mai bine platit fiind argentinianul Maxim Moralez, cu 2 milioane de dolari, urmat de finlandezul Alexander Ring, 850.000 dolari, brazilianul Heber, 785.000 dolari, paraguayanul Jesus Medina, 750.000 dolari, luxemburghezul Maxime Chanot, 650.000, si peruanul Alexander Callens, 600.000 dolari.In topul salariilor din MLS, Ibrahimovic este urmat de mexicanul Giovani dos Santos (6,5 milioane), chiar daca acesta s-a despartit de Galaxy la inceputul anului, americanii Michael Bradley (6,4), Jozy Altidore (6,3), ambii de la Toronto FC, mexicanul Carlos Vela (Los Angeles FC), golgheterul sezonului regulat (6,3), germanul Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire) - 5,6, in timp ce atacantul englez Wayne Rooney (DC United) ocupa locul 9 cu 3,5 milioane dolari.