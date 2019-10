Andorra, victorie istorica in fata Moldovei, in preliminariile EURO 2020. Prima victorie in calificarile pentru un European (Video)

Ziare.

Marc Vales a marcat singurul gol acestei intalniri, in minutul 63, la 8 minute dupa ce Radu Ginsari fusese eliminat.Bucuria de dupa meci a gazdelor a fost una fara margini, de parca Andorra s-ar fi calificat la Cupa Mondiala, asa cum puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Andorra nu avea niciun punct obtinut in aceasta campanie de calificare si nici macar vreun gol marcat.Victoria cu Moldova le-a permis sa urce in fata basarabenilor in clasamentul grupei H, ambele avand 3 puncte, dar Andorra are un golaveraj superior.Andorra a trebuit sa astepte 21 de ani pana la primul succes din istoria preliminariilor unui Campionat European, debutul avand loc pe 5 septembrie 1998, contra Armeniei. 57 de meciuri are Andorra bifate in campaniile pentru calificarea la EURO.Mai trebuie remarcat ca pentru oamenii care vorbesc catalana este a treia victorie oficiala in 23 de ani, dupa cele cu Macedonia de Nord si Ungaria, din preliminariile pentru CM.