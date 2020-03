Antrenorul lui Arsenal are coronavirus: Doi jucatori de top, depistati si ei pozitiv cu COVID-19

Ziare.

com

In consecinta, clubul londonez si-a inchis baza de pregatire, iar staff-ul tehnic a fost izolat!Oficialii din Premier League vor avea, vineri, o intalnire de urgenta pentru a decide, cel mai probabil, suspendarea campionatului."Sunt foarte dezamagit. Am facut testul dupa ce m-am simtit slabit", a comentat Arteta.Jucatorii lui Arsenal erau deja izolati dupa ce au dat mana cu patronul lui Olympiakos Piraeus, Evangelos Marinakis, depistat pozitiv cu coronavirus la inceputul acestei saptamani.Tot in aceasta noapte, Chelsea a anuntat ca jucatorul Callum Hudson Odoi a fost testat pozitiv cu coronavirus, iar toti jucatorii vor fi izolati.Publicatia El Nacional sustine ca si atacantul argentinian Paulo Dybala a fost testat pozitiv cu coronavirus. Nu exista insa confirmari in acest sens, pana la aceasta ora.I.G.