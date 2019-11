Antrenorul lui FC Koln a fost dat afara

Ziare.

com

Beierlorzer devine al doilea tehnician demis in Bundesliga de la inceputul sezonului, dupa Niko Kovac de la Bayern Munchen FC Koln a pierdut meciul de vineri dupa ce a primit gol, din penalty, in minutul 90+8, dupa o decizie a VAR. La finalul meciului, directorul sportiv Armin Veh a anuntat ca demisioneaza.Beierlorzer, 51 ani, a preluat la inceputul acestui sezon pe FC Koln, care a revenit in Bundesliga dupa un an petrecut in liga a doua. In 11 etape, Koln a obtinut doar 7 puncte si se afla la doua puncte de zona sigura.Interimatul pe banca tehnica la FC Koln va fi asigurat de doi tehnicieni ai clubului, Andre Pawlak si Manfred Schmid.