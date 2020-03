Anulati Euro 2020, fotbalul nu inseamna nimic fara fani!

Nicio distractie fara fani

UEFA trebuie sa intervina

Breel Embolo a tras tare si la tinta, mingea l-a depasit pe portarul echipei FC Koln, Timo Horn, si s-a oprit in plasa. Un gol prin care Borussia Monchengladbach ramane in cursa pentru titlul din Bundesliga.Atacantul elvetian si-a pus mainile in jurul urechilor, dar nu era nimeni acolo sa faca galagie, in afara de cativa coechipieri si de oficiali ai clubului. Fara fani pe stadion, bucuria si emotia golului s-au evaporat rapid.Dupa ce am tot vazut in ultimele zile meciuri de fotbal cu tribunele goale, este clar ca nu acesta poate fi raspunsul final al responsabililor fotbalului european la actuala pandemie de coronavirus.Campionatele de fotbal din tarile europene ar trebui imediat oprite si amanate, amicalurile internationale anulate, iar Campionatul European care bate la usa reprogramat in 2021.Sa se continue in nota actuala nu are niciun sens. Suporterii de pe stadioane sunt viata acestui joc, indiferent unde mergi in lumea aceasta.Acesta nu este fotbal. Un meci sau doua fara spectatori mai merge, din cand in cand. Dar tot sezonul? Nu, multumesc.Etapa a 26-a din Bundesliga ar urma sa fie jucata total fara spectatori, masura luata si aplicata deja in campionatul Italiei, Serie A. Sigur ca este o masura corecta sub aspectul sanatatii, dar ce rost are sa se joace, daca fanii nu pot vedea meciurile la fata locului?Derby-ul Dortmund-Schalke va fi fara fani pe stadion, iar suporterii lui Union Berlin nu vor avea sansa sa sarbatoreasca live primul lor meci de acasa din Bundesliga impotriva lui Bayern Munchen . Este o situatie ciudata pentru toata lumea: pentru fanii care obisnuiesc sa mearga la meci, pentru spectatorii TV, pentru jucatori Mai mult decat atat, este clar ca, desi nu au voie sa intre pe stadion, fanii tot s-ar putea aduna in multimi mari in fata stadionului sau in alte locuri. Fanii lui Gladbach au sarbatorit victoria cu FC Koln dupa meci in afara arenei, in timp ce fanii lui PSG au aprins numeroase torte la trecerea spre stadion a autocarului cu echipa lor."Este foarte greu pentru jucatori sa dea totul pe teren fara fani in tribune", explica fostul antrenor din Bundesliga Friedhelm Funkel, intervievat de postul TV Sky Germania.Dar fotbalul ca afacere merge mai departe, mai ales contractele de difuzare a meciurilor la televizor nu sunt afectate de lipsa fanilor din tribune. Din aceasta cauza evita responsabilii din fotbal, atat la nivel national, cat si international, sa ia deciziile care s-ar impune. O atitudine cu adevarat iresponsabila.Fotbalul nu este desigur unul din lucrurile importante de care trebuie tinut seama in intreaga dezbatere pe marginea coronavirusului.Dar fotbalul se bucura de o pozitie aparte in societate, mai ales in Germania, unde fanii au si ei un cuvant de spus in ceea ce priveste modul in care este condus si administrat clubul lor. Pentru ei, pierderea acestui foarte iubit hobby saptamanal e ceva aproape de neconceput.Amanarea meciurilor din campionatele nationale, in speranta rejucarii lor in lunile urmatoare, este o solutie de bun simt. Ar reduce riscul raspandirii virusului, evitand adunarea unor mari multimi de oameni, si ar asigura si faptul ca emotiile caracteristice fotbalului nu sunt aruncate la gunoi precum niste marfuri de care nu mai ai nevoie.Pana la urma, cine vrea cu adevarat sa-si vada echipa favorita castigand un mare derby, un joc din Champions League sau chiar si un trofeu in fata unui stadion gol? Unora probabil ca nu le pasa defel, dar acestia nu sunt mai mult ca sigur suporterii loiali de zi cu zi ai unui club.Intreruperea campionatelor, in ideea reluarii lor peste o luna sau doua, in functie de sfaturile autoritatilor sanitare, este decizia rationala. Anularea Campionatului European si reprogramarea lui in 2021 ar fi o masura in sprijinul sistarii temporare a ligilor nationale.Este timpul ca UEFA sa intervina. Altfel, fotbalul risca sa isi piarda legatura cu singurul lucru care il face atat de special in lumea intreaga - fanii. Si care mai e distractia fara fani?