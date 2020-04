Anunt de ultima ora al ministrului Sanatatii din Spania despre reluarea La Liga

Ziare.

"Nu pot spune acum daca fotbalul profesionist isi va putea relua activitatea inaintea verii. Ar fi o imprudenta din partea mea, vom vedea cum evolueaza lucrurile si vom vedea de asemenea, in cadrul planului pe care-l prezentam, cum vor putea diferitele activitati (sportive) profesioniste sa-si reia parcursul catre aceasta noua normalitate", a explicat duminica Salvador Illa, in conferinta sa de presa zilnica despre pandemia de coronavirus.Ministrul s-a aratat prudent in ce priveste planul Ligii profesioniste, ce doreste testarea tuturor jucatorilor, pentru reluarea antrenamentelor, apoi a competitiei, ce a fost oprita pe 12 martie."Testele de diagnostic, de orice tip, trebuie puse la dispozitia regiunilor", potrivit regulilor stabilite de minister, a amintit Illa.Ca sa poata reveni pe gazon, fotbalistii trebuie mai intai supusi unui test de detectare a Covid-19. Controalele vor continua in timpul pregatirii.Noul coronavirus a ucis peste 23.000 de persoane in Spania, care este supusa unor reguli stricte de izolare cel putin pana pe 9 mai.