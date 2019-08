Anunt de ultima ora al presei din Italia. Cristi Manea negociaza cu o grupare din Serie A

Ziare.

com

La 22 de ani, Manea a fost ultima data imprumutat la CFR Cluj , iar in aceasta vara a fost inclus in echipa ideala a Campionatului European de tineret Under 21 din Italia. El a recunoscut ca are oferte in acest moment din Italia si Spania.El apartine in prezent de Apollon Limassol din Cipru, formatie care l-a imprumutat in ultimii 2 ani la CFR. Iar acum presa din Italia, prin portalul Tuttomercatoweb , anunta ca cipriotii discuta cu Hellas Verona pentru un transfer definitiv al romanului.Pe lista lui Verona, pe langa Manea, se mai afla si Matteo Pessina, de la Atalanta.Hellas Verona a promovat din Serie B in Serie A la finalul sezonului trecut, dupa ce a trecut de un play-off, avand in vedere ca sezonul din liga secunda l-a terminat pe locul 5.In istoria celor in galben si albastru a mai evoluat un roman, e vorba de Adi Mutu.Ramane de vazut daca selectionerul Cosmin Contra il va chema pe Manea pentru dubla cu Spania si Malta din preliminariile EURO 2020, meciuri care au loc pe 5 si 8 septembrie.D.A.