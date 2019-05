Anunt incredibil al conducerii Astrei Giurgiu: "Toti jucatorii sunt de vanzare"

Ziare.

Potrivit presedintelui Consiliului Director al clubului, Petre Buduru, toti jucatorii Astrei sunt de vanzare.Mai mult, Buduru spune ca echipa a supravietuit in ultimii ani numai din vanzarea de jucatori , asta desi este patronata de unul dintre cei mai bogati romani, omul de afaceri Ioan Niculae."Alibec e oricand de vanzare. De fapt, toti jucatorii de la noi sunt de vanzare. Clubul nostru asa a trait, din vanzarea de jucatori", a spus Petre Buduru la ProX.Astra se confrunta cu mari probleme financiare, jucatorii fiind neplatiti din luna decembrie a anului trecut.Fotbalistii au acuzat public aceste probleme si spun ca din cauza lipsei banilor rezultatele din play-off au fost nesatisfacatoare.Chiar si cu jucatorii neplatiti de aproape jumatate de an, Astra s-a calificat in finala Cupei Romaniei, acolo unde va da peste Viitorul lui Gica Hagi M.D.