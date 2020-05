Anunt oficial: Nemtii au anuntat data la care se reia Bundesliga

Ziare.

Germania devine astfel prima tara europeana care reia in mod oficial competitiile fotbalistice, pe fondul pandemiei de coronavirus.Miercuri, Liga germana de fotbal (DFL) anuntase ca data reluarii competitiei in cele doua esaloane din Bundesliga a fost fixata pentru ziua de vineri, 15 mai, dupa ce autoritatile de la Berlin si-au dat acordul in acest sens.DFL a precizat joi, intr-un comunicat, ca meciurile vor debuta o zi mai tarziu decat s-a anuntat initial, respectiv sambata 16 mai, in conditiile unui protocol sanitar strict, care exclude prezenta spectatorilor in tribune.Printre intalnirile care vor avea loc in ziua reluarii sezonului se numara si derby-ul regiunii Ruhr, intre formatiile Borussia Dortmund si Schalke 04 Gelsenkirchen.Liga germana doreste foarte mult sa incheie sezonul pana la 30 iunie, chiar si cu portile inchise, pentru a respecta astfel contractul cu sponsorii si difuzorii, avertizand anterior ca orice intarziere ar pune in pericol "existenta" anumitor cluburi "Finalul sezonului va avea loc la sfarsitul lunii iunie", a declarat joi directorul general al DFL, Christian Seifert, in cursul unei conferinte de presa, data probabila a ultimei etape fiind 27-28 iunie.Campionatul Germaniei a fost suspendat la jumatatea lunii martie, din cauza pandemiei de coronavirus, care a blocat fotbalul in intreaga lume. In momentul intreruperii, lider al clasamentului era Bayern Munchen , aflata in cursa pentru al optulea titlu national consecutiv, cu 55 de puncte dupa 25 de etape, urmata de Borusia Dortmund (51 puncte) si RB Leipzig (50 puncte). Pana la finalul sezonului au mai ramas de disputat noua etape.Germania a raportat peste 166.000 de cazuri de infectare cu Covid-19 si mai mult de 7.000 de decese, iar autoritatile au declarat joi ca actuala criza este departe de a se fi incheiat, in ciuda redeschiderii lente a economiei si a incercarii de a readuce viata la normal.Sambata, 16 mai FC Augsburg - VfL WolfsburgHoffenheim - Hertha Berlin RB Leipzig - SC FreiburgBorussia Dortmund - Schalke 04Fortuna Dusseldorf - SC PaderbornEintracht Frankfurt - Borussia MoenchengladbachDuminica, 17 maiFC Koln - FSV MainzUnion Berlin - Bayern MunchenLuni, 18 mai Werder Bremen - Bayer Leverkusen