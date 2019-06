Anuntul zilei in Italia: Lazio renunta la Stefan Radu, dar il asteapta inapoi ca antrenor

Ziare.

Chiar daca a semnat un nou contract in toamna anului trecut cu gruparea din capitala Italiei si este unul dintre cei mai iubiti si apreciati jucatori din lot, fundasul roman ar putea pleca de la Lazio.Potrivit jurnalistilor italieni, sefii lui Lazio i-au transmis lui Radu ca este liber sa plece de la echipa in aceasta vara daca primeste oferte mai atractive din punct de vedere financiar.Ajuns la aproape 33 de ani, pe care ii va implini in luna octombrie, romanul vine dupa doua sezoane bune, in care a fost om de baza in linia defensiva, insa acum sefii lui Lazio vor sa revolutioneze echipa.Iminenta vanzare a lui Milinkovic-Savic le va aduce in conturi in jur de 100 de milioane de euro, iar o buna parte din acesti bani vor fi utilizati pentru achizitii.In aceste conditii, sunt sanse reale ca Radu sa se trezeasca rezerva de lux in sezonul urmator, iar sefii au tinut sa il avertizeze din timp si sa ii ofere solutia plecarii.Lucrurile nu se opresc insa aici pentru ca, potrivit publicatiei Leggo , Stefan Radu este asteptat inapoi la Roma imediat ce isi va incheia cariera.Italienii scriu ca a existat o discutie cu jucatorul despre viitorul sau dupa ce va agata ghetele in cui si ca i s-a transmis ca are oricand usile deschise la Lazio, in echipa administrativa sau in cea tehnica.Daca va alege sa urmeze calea antrenoratului, Lazio este gata sa ii ofere o sansa pe modelul Simone Inzaghi, fostul atacant incepandu-si cariera de tehnician la echipele de juniori si fiind apoi promovat ca manager al primei formatii.Avand sprijinul aproape neconditionat al suporterilor, Stefan Radu are sanse reale ca intr-o zi sa ajunga pe banca lui Lazio.