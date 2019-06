Argentina lui Leo Messi a dezamagit la startul Copa America (Video)

Ziare.

Chiar daca selectionerul Lionel Scaloni a convocat majoritatea numelor importante, iar specialistii dadeau inainte de debut Argentina marea favorita a competitiei, aceasta, in frunte cu Leo Messi, a dezamagit, din nou, scor 0-2.Cu Di Maria, Messi, Aguero, Tagliafico, Otamendi sau Paredes pe teren, Argentina nu a avut deloc vreo ocazie clara de a marca in toata prima repriza. Paredes a inceput bine partea secunda si a tras periculos de la distanta, milimetric alaturi.Kun Aguero a avut apoi o lovitura de cap respinsa de portarul Ospina in minutul 66, dar Columbia a fost aceea care a dat lovitura, in minutul 70, prin golul superb al lui Martinez.In fine, Zapata a inchis meciul in minutul 86, cu un sut napraznic din cativa metri.Meciul a avut loc pe arena Fonte Nova din Salvador, in prima etapa a Grupei B.Echipele de start:De 14 ori a castigat Copa America Argentina in istorie, ultima data insa in 1993. Columbia are un singur titlu in vitrina, in 2001, an in care a si gazduit competitia.Celalalt meci din prima etapa a grupei B are loc duminica de la 22, Paraguay - Qatar.A fost primul esec al Argentinei intr-un meci de debut la Copa America din 1979 incoace cand pierdea la La Paz in Bolivia cu tara gazda, scor 1-2.Toata competitia din Brazilia este televizata pe EuroSport.