Argentina lui Leo Messi ajunge in semifinalele Copa America, acolo unde va da piept cu marea rivala Brazilia

Ziare.

com

In sferturile de finala, Argentina a dispus cu ceva greutate de nationala Venezuelei, scor 2-0, la capatul unui meci in care golurile au fost marcate de Lautaro Martinez in minutul 10 si Giovanni Lo Celso in minutul 74.In semifinale, Argentina va da piept cu Brazilia, care a trecut de Paraguay in sferturi la penaltiuri, scor 4-3.Cele doua super puteri ale Americii de Sud sunt dornice de un succes la Copa America, gazdele din Brazilia asteptand asta de 12 ani, in timp ce Argentina a cucerit ultimul trofeu abia in..1993!Meciul va avea loc pe 3 iulie de la ora 3.30 ora Romaniei, in plina noapte, fiind televizat pe EuroSport.Ultimele doua meciuri directe au fost doua amicale, castigate de fiecare tara cu 1-0. In 2018 castiga Brazilia la Jeddah, gol marcat de Miranda, iar in 2017 "pumele" se impuneau la Melbourne, gol marcat de Mercado.Ultimele intalniri oficiale au fost cele din preliminariile pentru CM 2018, cand Argentina remiza acasa cu Brazilia, 1-1, iar in retur, "Selecao" se impunea cu 3-0, goluri Neymar , Coutinho si Paulinho.Ultima victorie intr-un meci oficial pentru Argentina vine de departe, in 2005 abia, in preliminariile pentru CM 2006, scor 3-1 pe teren propriu.Cand Brazilia si Argentina se intalneau ultima data la Copa America, Brazilia se impunea in marea finala din 2007, scor 3-0, goluri Julio Baptista, Ayala autogol si Dani Alves.45-39 e bilantul victoriilor directe in favoarea Braziliei in dauna Argentinei in acest Clasico, fiind inregistrate si 25 de remize.