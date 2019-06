Argentina lui Messi se califica in sferturile Copei America

Ziare.

2-0 a fost scorul final al intalnirii, golurile fiind marcate de Lautaro Martinez, in minutul 4, si de Kun Aguero, pe final de joc.Invinsa de Columbia (2-0) si tinuta in sah de Paraguay (1-1), Argentina a avut sansa la ultimul joc din grupa, unul in care Paraguayul a pierdut in fata Columbiei.Mai departe, in sferturile de finala, Messi & Co. au sanse reale de calificare, urmand a infrunta reprezentativa Venezuelei.Qatar: Al Sheeb - Correia, Al Rawi, Khoukhi, Al Hajri, Salman - Al Haydos, Boudiaf, Hatim - Almoez, AfifSelectioner: F. SanchezArgentina: Armani - Saravia, Foyth, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, Lo Celso - Messi, Martinez, AgueroSelectioner: L. ScaloniM.D.