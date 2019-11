Asprilla l-a salvat de la moarte pe Chilavert

Ziare.

Intr-un documentar difuzat marti de postul columbian de televiziune TelePacifico, Asprilla a povestit cum a fost sunat de individul respectiv in camera sa de hotel, dupa ce starul nationalei Columbiei a fost eliminat, impreuna cu Chilavert, in cursul meciului castigat de Paraguay cu 2-1, informeaza Reuters.Individul, care a fost ucis intre timp intr-o confruntare legata de traficul de droguri, in 2004, i-a cerut lui Asprilla permisiunea sa-l ucida pe Chilvert, insa columbianul a refuzat."Poftim? Esti nebun?", a raspuns Asprilla. "Vei distruge fotbalul columbian, nu poti face asa ceva. Nu, nu, nu, nu! Ceea ce se intampla pe teren, ramane pe teren", a adaugat el.Fost jucator al echipelor Parma si Newcastle United, Faustino Asprilla a implinit saptamana trecuta 50 de ani. El a fost unul dintre starurile fotbalului columbian in anii '90, renumit in tara sa pentru stilul sau de viata iesit din tipare, atat timpul carierei, cat si dupa retragere.Incidentul scoate in evidenta violenta din Columbia si readuce in atentie un episod trist din istoria fotbalului columbian, produs in 1994, cand fundasul international Andres Escobar a fost impuscat mortal intr-un bar din Medellin, la cateva zile dupa eliminarea selectionatei tarii sale de la Cupa Mondiala din acel an. Escobar a fost autorul unui autogol in meciul cu SUA, gazda competitiei, pierdut la limita de columbieni (1-2).