Atalanta castiga un meci in care a marcat de 7 ori in Serie A. Gol de la mijlocul terenului pentru Ilicici (Video)

De aceasta data, gruparea in albastru si negru, culorile pe care le imbraca zilnic si cei de la Inter, s-a distrat in deplasarea de la AC Torino, meci pe care l-a castigat cu un uimitor 7-0!Golurile au fost marcate de Ilicici de trei ori, Gosens, Zapata din penalti si apoi la final o dubla Muriel.Trebuie spus ca torinezii au terminat acest meci in 9 oameni, dupa eliminarile lui Izzo in minutul 76 si Lukici in minutul 89.Cel mai spectaculos moment al partidei a avut loc in minutul 54, la al treilea gol al lui Ilicici, golul de 4-0 din meci. Un gol care a venit de la mijlocul terenului pentru atacantul sloven. Golul il puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Ilicici a recidivat cu Torino dupa ce etapa trecuta marcase un gol splendid cu calcaiul , in infrangerea Atalantei cu SPAL, scor 1-2.Atalanta e pe locul 5 in Italia cu 38 de puncte, la egalitate cu AS Roma , in timp ce Torino ramane pe 10 cu 27 de lungimi.