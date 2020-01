Benzar a ajuns in Serie B: Iata cu ce echipa a semnat

Ziare.

Romario Benzar a fost achizitionat vara trecuta de Lecce de la FCSB, pentru doua milioane de euro, dar nu s-a impus la nou-promovata in Serie A, avand doar 3 meciuri in campionat si unul in Cupa Italiei.Benzar s-a nascut la Timisoara pe 26 martie 1992 si a crescut la Academia Hagi, debutand la FC Viitorul in 2010, pentru ca doi ani mai tarziu sa promoveze in Liga I. Romario Benzar a debutat in cupele europene in sezonul 2016/17, in Europa League, castigand la finalul stagiunii titlul de campion al Romaniei cu echipa antrenata de Gheorghe Hagi. In vara anului 2017 s-a transferat la FCSB. A adunat 19 selectii la echipa nationala a Romaniei.Benzar va fi coleg la Perugia, echipa antrenata de Serse Cosmi, cu alt roman, mijlocasul Vlad Dragomir, international de tineret.Perugia ocupa locul 10 in Serie B, cu 27 de puncte dupa 20 de etape.