Bogdan Lobont a fost demis

Ziare.

com

Ardelenii au luat aceasta decizie dupa ce U Cluj a ratat promovarea in Liga 1 , in urma barajului cu FC Hermannstadt."Clubul ii multumeste pentru munca depusa la Universitatea in ultimele sase luni, in care a fost aproape de indeplinirea obiectivului, conducand echipa la barajul pentru promovarea in Liga 1, si ii doreste succes in cariera de antrenor", a transmis clubul U Cluj.Deocamdata nu se stie cine va fi viitorul antrenor al Universitatii Cluj, dar se poarta negocieri cu Costel Enache.Lobont a ajuns la Cluj in iarna si a avut ca obiectiv promovarea in prima liga.U Cluj a avut un buget de 1.6 milioane de euro, de patru ori mai mult decat Academica Clincei, o alta echipa care a promovat.C.S.