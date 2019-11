Borussia Dortmund a oferit meciul zilei in Europa, revenind de la 0-3 in Bundesliga (Video)

Ziare.

A fost spectacol pe stadionul Borussiei, Signal Iduna Park, acolo unde cei 80.000 de oameni prezenti au avut cu siguranta ce vedea. Dar prima repriza a fost un cosmar cu codasa Paderborn, scor 0-3 la capatul primelor 45 de minute. Mamba a reusit o dubla, iar Holtmann a definitivat umilinta celor in galben si negru.Dupa pauza, Sancho a marcat repede in minutul 47, iar finalul a fost unul de infarct, cu Witsel marcand in minutul 84, iar Reus aducand egalarea la ultima faza, in minutul 92, din pasa aceluiasi Sancho.Chiar si dupa acest egal, Borussia ramane in afara locurilor de Liga Campionilor, fiind pe 5 cu 20 de puncte, la 5 lungimi distanta de lidera Gladbach.Paderborn ramane ultima in Germania cu 5 puncte.Miercuri, Dortmund joaca un meci infernal, pe Camp Nou cu Barcelona , in grupele Champions League, meci LIVE pe Ziare.com.Borussia e pe 2 in grupa de UCL, cu 7 puncte, la un punct in spatele Barcelonei si la 3 peste Inter, pe care a invins-o runda trecuta, dupa ce a intors scorul de la 0-2.Cele 6 goluri din meciul de mai sus le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link