Borussia Dortmund e pe cale sa faca un transfer de zile mari. Vrea sa "sufle" un jucator celor de la Real Madrid

Ziare.

com

Germanii in galben si negru sunt interesati sa il aduca pe mijlocasul Eduardo Camavinga, jucatorul celor de la Rennes. Cotidianul Bild este cel care a publicat aceasta informatie, in legatura cu transferul jucatorului francez de origine angoleza.Dortmund doreste sa il aduca pe tanarul jucator de 17 ani, care a impresionat in acest sezon in Ligue 1. Real Madrid s-a inscris si ea in cursa pentru Camavinga, pe care il vede ca pe inlocuitorul pe termen lung al lui Casemiro, cunoscutul mijlocas la inchidere brazilian.In acest sezon din Franta, Camavinga a evoluat in 36 de meciuri , a marcat un gol si a oferit 3 pase de gol.In prezent, francezul are o cota de piata uriasa pentru varsta sa, 42 de milioane de euro.Citeste si:D.A.