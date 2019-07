Brazilia a castigat Copa America

Ziare.

"Selecao" s-a impus cu scorul de 3-1 si a castigat primul trofeu continental dupa o pauza de 12 ani.Everton a deschis scorul pe Maracana in minutul 15, insa peruanii au egalat cu un minut inainte de pauza, Paulo Guerero marcand de la 11 metri.Scorul la pauza a fost totusi 2-1, asta pentru ca Gabriel Jesus a reusit sa inscrie in prelungiri si sa isi aduca echipa in avantaj.Acelasi Gabriel Jesus a fost eliminat in partea secunda, pentru cumul de cartonase, iar Richarlison a punctat in minutul 90, din penalti, stabilind scorul final.Brazilia castiga Copa America din 2007 si se pare ca selectionata sud-americana a depasit in sfarsit perioada de reconstructie.M.D.