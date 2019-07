Brazilia a invins Argentina in semifinalele de la Copa America (Video)

Ziare.

com

A fost 2-0 pentru nationala carioca, dupa golurile marcate de Gabriel Jesus, in minutul 19, si Firmino, in minutul 71.Atacantul lui Manchester City a punctat cu un sut din interiorul careului, dupa o pasa a lui Firmino, in timp ce varful lui Liverpool a finalizat un contraatac purtat excelent.Alisson - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Arhur, Casemiro - Gabriel Jesus, Coutinho, Everton - Firmino.Tite.Armani - Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, Acuna - Messi, Lautaro, Aguero.Lionel ScaloniIn finala competitiei, Brazilia, tara gazda, o va intalni pe castigatoarea semifinalei dintre Chile si Peru.Finala va avea loc duminica la Rio de Janeiro.I.G.