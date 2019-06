Brazilia se califica in sferturile Copa America, dupa ce termina faza grupelor cu un golaveraj zdrobitor

Ziare.

Sambata au avut loc partidele din ultima etapa a grupei A, iar Brazilia a facut spectacol in fata celor din Peru, castigand cu 5-0, gratie golurilor marcate de Casemiro (12), Firmino (19), Everton (32), Dani Alves (53) si Willian (90).Nationala "Selecao" termina grupa A intr-un mod spectaculos, cu golaveraj 8-0, dupa o alta victorie cu 3-0 in fata celor din Bolivia si un 0-0 cu Venezuela.Pe locul 2 in grupa s-a clasat Venezuela, care tot sambata a trecut de Bolivia cu 3-1, avand 5 puncte la activ, unul peste Peru, care sta acum la mana rezultatelor pentru a vedea daca se va califica din postura de cea mai buna echipa de pe locul 3.Brazilia a castigat ultimul trofeu de Copa America in 2007.Duminica au loc ultimele partide din grupa B: Columbia - Paraguay si Argentina - Qatar. Baietii lui Messi se afla intr-o situatie disperata, avand un singur punct dupa doua jocuri, fiind pe ultimul loc.Columbia e deja calificata cu 6 puncte, in timp ce Paraguay are 2 lungimi, iar Qatar un singur punct.Ultimul trofeu al Argentinei in Copa America a venit in 1993.Nationala din tara tango-ului se poate califica si de pe locul 3, dar sta la mana rezultatelor.