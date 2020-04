Bundesliga, pe cale sa reinceapa in scurt timp: Anuntul facut astazi in Germania

Ziare.

Bundesliga este primul campionat mare din Europa ce prezinta un calendar de reluare a meciurilor, fara spectatori, compatibil cu dorinta UEFA de a vedea incheiate in aceasta vara campionatele nationale si cupele europene.Acest anunt, care era asteptat, ar putea insemna un exemplu pentru alte campionate de top din Europa, confruntate pe de o parte cu imperative sanitare, pe de alta cu necesitatea incheierii sezonului, pentru a primi sumele importante din drepturi TV, vitale pentru echilibrul lor financiar.DFL a indicat vineri, prin vocea presedintelui sau, ca a obtinut garantii pentru plata drepturilor TV, a caror valoare a fost estimata la 300 de milioane de euro, asigurand astfel lichiditatile cluburilor profesioniste pana pe 30 iunie.Joi, intr-o videoconferinta la care au participat cele 36 de cluburi din primele doua divizii, a fost exprimata dorinta disputarii ultimelor noua etape ramase. Decizia depinde insa de acordul responsabililor politici.Germania este mai putin destabilizata de pandemie decat unii vecini ai sai, dar adunarile cu un numar mare de participanti raman interzise cel putin pana pe 31 august. Ministrul Sanatatii, Jens Spahn, a estimat insa ca disputarea meciurilor ar fi "posibila", cu portile inchise si dupa adoptarea unor masuri de precautie adecvate.Ideea reluarii sezonului a fost bine primita de fortele campionatului, de la Bayern Munchen la Borussia Dortmund si RB Leipzig, in conditiile in care jucatorii din Bundesliga au reluat antrenamentele la inceputul lui aprilie. In schimb, mai multe grupuri de suporteri au spus ca oprirea definitiva a campionatului este preferabila desfasurarii meciurilor cu tribunele goale.Pentru reluarea sezonului, cluburile si DFL vor trebui sa ia masuri sanitare pentru a evita imbolnavirea jucatorilor sau a zecilor de persoane prezente pe stadion la un meci cu portile inchise.Instantele sportive au indicat ca jucatorii si membrii staff-urilor ar trebui testati din trei in trei zile. Potrivit lor, va fi nevoie de 20.000 de teste pentru desfasurarea fara riscuri a partidelor.