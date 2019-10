Cad capete in Bulgaria dupa incidentele de la meciul cu Anglia: Politia a facut si numeroase arestari

Ziare.

Echipa tehnicianului de 53 de ani a fost invinsa cu 6-0 de Anglia, meciul fiind marcat de scandarile rasiste la adresa unor jucatori englezi de culoare prezenti pe gazon si de saluturile naziste ale unora dintre suporterii bulgari. Partida de pe stadionul Vasil Levski din Sofia a fost intrerupta temporar de arbitrul croat, in baza protocolului in trei etape conceput de UEFA Federatia bulgara de fotbal a anuntat vineri ca Balakov si-a prezentat demisia, din cauza rezultatelor slabe ale nationalei, iar comitetul executiv a acceptat demisia."Decizia mea nu are nicio legatura cu faptul ca premierul (Boiko) Borisov mi-a cerut demisia a doua zi dupa meciul cu Anglia. Rabdarea mea a ajuns la capat", a spus Balakov, citat de Sky Sports."Noi am facut ce trebuia legat de securitatea in timpul meciului cu Anglia. Bulgaria nu este o tara rasista", a adaugat el.Dupa meci, tehnicianul a spus ca nu a auzit nicio insulta rasista din tribune, dar marti a prezentat scuze Angliei pentru comportamentul fanilor.Balakov pregatea din luna mai nationala Bulgariei, care are doar 3 puncte, dupa sapte meciuri , in preliminariile EURO 2020.Fost conducator de joc la Sporting Lisabona si VfB Stuttgart, Balakov a fost unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei Bulgariei, semifinalista la Cupa Mondiala 1994.