Campioana Americii de Sud s-a chinuit in sferturile Copa America, mergand mai departe la penaltiuri (Video)

La capatul celor 90 de minute regulamentare, scorul a fost 0-0 si, asa cum prevede regulamentul din Copa America, s-a trecut direct la executarea loviturilor de departajare, asa cum s-a intamplat si la primul sfert de finala, Brazilia - Paraguay.Penltiuri la care chilienii nu au avut deloc emotii, castigand cu 5-4, fara sa rateze nici macar o lovitura.Au transformat: Vidal, Vargas, Pulgar, Aranguiz si Alexis Sanchez, in timp ce Columbia a marcat prin James Rodriguez, Cardona, Cuadrado si Mina, Tesillo fiind unicul jucator care a ratat.Jocul s-a disputat la Sao Paulo, pe arena celor de la Corinthians, in prezenta a peste 44 000 de fani.Chile a avut si un gol anulat in timpul regulamentar, pe motivul unui hent comis in careu.In careul de asi, Vidal si compania va intalni invingatoarea partidei de sambata, ultimul sfert de finala, intre Uruguay si Peru, de la ora 22, LIVE pe EuroSport.Brazilia si Argentina se vor intalni in prima semifinala, pe 3 iulie: