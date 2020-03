Campionatul de fotbal european care continua: Presedintele tarii spune ca "noul coronavirus e o psihoza"

Ziare.

Fosta republica sovietica situata la portile Uniunii Europene, Belarus numara oficial doar 88 de cazuri de infectie cu noul coronavirus si niciun deces.De la debutul crizei, presedintele Aleksandr Lukasenko, aflat in functie din 1994, a refuzat masuri de izolare, iar saptamana trecuta a denuntat o "psihoza", afirmand ca panica este mai periculoasa decat virusul in sine.Presedintele a indemnat populatia (9,5 milioane de locuitori) sa continue sa munceasca, sa mearga la camp, sa conduca tractoarele - pe care tara sa le produce - intrucat "tractorul vindeca pe toata lumea".De asemenea, vodka si sauna se numara printre remediile sale miraculoase.Dupa ce ligile europene s-au suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, campionatul de fotbal din Belarus este singurul care continua, cu aprobarea Uniunii europene de fotbal ( UEFA ).Aleksandr Hleb, fostul mijlocas ofensiv al echipei FC Barcelona , a invitat cele doua mari vedete ale fotbalului mondial, argentinianul Lionel Messi si portughezul Cristiano Ronaldo , sa vina sa evolueze in campionatul tarii sale, Belarus, singurul in care se mai joaca in prezent in Europa, ca urmare a pandemiei de coronavirus."Acum toata lumea priveste campionatul Belarus, toti ar trebui sa se aseze in fata televizoarelor si sa-l urmareasca. Atunci cand NHL si-a inchis portile, multi jucatori de hochei au venit sa joace aici. Poate ca Messi si Ronaldo ar putea face acelasi lucru si sa vina in Belarus pentru a continua sa joace fotbal", a declarat Hleb pentru cotidianul britanic The Sun."Este singurul loc din Europa in care se poate juca fotbal, iar acest lucru ii face pe suporteri fericiti", a adaugat Aleksandr Hleb, care a mai evoluat in cursul carierei sale si la alte echipe de top, intre care VfB Stuttgart si Arsenal Londra Noua editie a campionatului Belarus a debutat la sfarsitul saptamanii trecute, in plina pandemie de coronavirus.