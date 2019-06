Campionatul European de tineret: Italia castiga un derbi frumos al grupei A cu Spania. Iata toate rezultatele zilei, programul si clasamentul

Ziare.

Spania a inceput perfect aceasta partida disputata la Bologna, marcand un gol splendid, poate golul turneului de pana acum. A fost reusita decarului Dani Ceballos de la Real Madrid , gol de la circa 25-30 de metri, aproape de pe loc, direct la vinclul portii portarului italian, fara sperante.Federico Chiesa, starul Fiorentinei, care se spune ca este deja acontat de Juventus, a adus egalarea pentru italieni, cu mai putin de 10 minute inainte de pauza. Si acesta a fost un gol remarcabil, cu Chiesa care a primit mingea pe flancul stang, departe de poarta, a facut o incursiune personala si a marcat la coltul scurt, pe o eroare a portarului Simon.Si asa cum s-a intamplat si in prima partida a zilei, Polonia - Belgia, plecand de la 0-1, Italia a marcat trei goluri , doua venind imediat dupa pauza.Acelasi Chiesa a adus golul de 2-1, la capatul unui contraatac rapid, unde Cutrone de la Milan, proaspat introdus pe teren, a avut un rol major.Iar deznodamantul s-a produs in minutul 82, cand arbitrul olandez a cerut interventia VAR si a acordat un penalti gazdelor, dupa un fault al lui Soler, executat apoi sec de Pellegrini.Italia este asadar lidera grupei dupa aceasta prima etapa , avand in vedere ca in celalalt meci Polonia a invins Belgia cu 3-2, fiind sub tara gazda la golaveraj. Iata mai jos clasamentul:Programul etapei cu numarul 2 din aceasta grupa, care se va relua miercuri, este urmatorul:Echipele de start:Antrenor: Luigi Di Biagio.Antrenor: Luis De la Fuente Castillo.Arbitru: Serdar Goezuebueyuk (Olanda).Marti au loc primele meciuri din grupa B, iar programul este urmatorul:Romania va evolua marti de la 19.30 cu Croatia, in primul sau joc din grupa C. Toate meciurile echipei noastre vor fi LIVE pe Ziare.com.EURO 2019 e televizat pe TVR 1 si TVR HD.