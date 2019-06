Campionatul European de tineret: Polonia face surpriza si castiga primul joc al competitiei

Ziare.

com

"Lesii" au castigat partida cu Belgia dupa ce au intors de la 0-1, scorul final fiind 3-2, intr-un meci desfasurat pe Stadio Citta del Tricolore (Reggio Emilia).Leya a deschis scorul in minutul 16 pentru belgieni, dar zece minute mai tarziu, Zurkowski a egalat dupa pasa lui Jagiello.S-a terminat 1-1 la pauza, insa dupa reluare polonezii au fost echipa mai buna, marcand de doua ori prin Bielik in minutul 52 si Szymanski in minutul 79, ultimul gol venind dupa o contra rapida a oamenilor in alb si rosu, care a zapacit apararea condusa de Jackers.Meciul a capatat accente dramatice in ultimele minute, dupa ce Cools a redus din handicap pentru Belgia, dupa o lovitura de cap perfecta la capatul unui corner.Dar a fost ultima rabufnire de orgoliu a belgienilor, care au pierdut acest meci desi erau considerati favoriti in aceasta intalnire.Al doilea meci al grupei va incepe tot duminica, de la ora 22, intre gazda Italia si Spania, un mare derbi al acestui European.Romania va debuta marti in fata Croatiei, in primul meci al grupei C, de la ora 19.30, meci LIVE pe Ziare.com.Echipele de start:Trebuie amintit ca partida dintre Polonia si Belgia a fost arbitrata de romanul Istvan Kovacs, 34 de ani, din Carei, arbitru cu o cota foarte buna in Romania, central care in aceasta partida a arbitrat fara greseala.Citeste si:EURO 2019 este televizat pe TVR 1 si TVR HD.