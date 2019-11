Cand va fi gata cel mai nou stadion din Liga 1

Ziare.

com

Potrivit patronului Laszlo Dioszegy, arena construita din banii Guvernului Ungariei va fi inaugurata in luna octombrie a anului urmator.Viitoarea arena a celor de la Sepsi va costa in jur de 15 milioane de euro.Tribunele vor fi acoperite, iar capacitatea va fi de aproximativ 8 mii de locuri.Sepsi este finantata in mare masura de Guvernul Ungariei, care face numeroase investitii in zona.C.S.