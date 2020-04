Cand vor fi finalizate noile stadioane din Bucuresti

Ziare.

La 31 martie, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Guvernului, ministrul Ionut Stroe si directorul general al Companiei Nationale de Investitii (CNI), Manuela Patrascoiu, sustineau ca Stadionul Giulesti va fi gata in luna septembrie 2020.Afirmatia de joi a ministrului vine in conditiile in care la 10 aprilie Compania Nationala de Investitii anunta pe contul oficial de Facebook faptul ca lucrarile la arena din Giulesti, precum si la cea din Ghencea , avanseaza conform planificarii si nu sunt afectate de pandemia de coronavirus."Romania este capabila sa termine toate cele trei stadioane aflate in constructie. Va fi o mandrie pentru noi toti sa avem o infrastructura sportiva la cote europene pentru Campionatul European de fotbal. Anul aceste sunt sigur ca putem inaugura stadioanele Ghencea si Arcul de Triumf, iar la anul urmeaza si stadionul Giulesti. EURO 2020 este un eveniment de importanta nationala , am refacut o Hotarare de Guvern care il declara ca fiind de interes national. S-au deblocat toate lucrarile si in zona infrastructurii de transport. Ma refer la calea ferata intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni, la modernizarea Aeroportului Baneasa, cel care va primi delegatiile oficiale", a afirmat Stroe."Acum suntem la momentul in care reinnoim scrisorile de garantie pentru UEFA . Si va pot spune ca ne-am oferit in mod oficial in a gazdui mai multe meciuri din cadrul Campionatului European in conditiile in care anumite state ar putea avea anumite dificultati in a-si onora angajamentele. Pentru ca nu toate tarile se confrunta cu aceleasi situatii. Noi am gestionat destul de bine in Romania situatia legata de pandemia de coronavirus si consideram ca putem sa organizam mai multe meciuri. Dar raspunsul oficial il vom primi din partea UEFA", a adaugat Stroe.Turneul final al Campionatului European de fotbal, programat initial in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, a fost amanat de UEFA pentru 11 iunie - 11 iulie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, decizia fiind luata in urma unei teleconferinte organizate, la 17 martie, de forul continental cu toate cele 55 de federatii nationale. UEFA a decis ca denumirea competitiei sa ramana EURO 2020 chiar daca aceasta va avea loc in anul 2021.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European pe Arena Nationala din Capitala. Editia aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European se va desfasura in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia) si Bilbao (Spania). Dupa decizia amanarii turneului final, autoritatile din unele dintre cele 12 tari organizatoare s-au aratat rezervate in ceea ce priveste organizarea unor meciuri ale CE.Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Daca se califica in urma barajului de Liga Natiunilor, echipa nationala a Romaniei va juca cel putin doua partide la Bucuresti.UEFA solicita celor 12 tari organizatoare sa puna la dispozitie alte patru stadioane la standarde internationale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor nationale. Cele patru arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid si Dinamo , insa lucrarile au inceput doar la primele trei.Din motive juridice, lucrarile la stadionul Dinamo intarzie sa inceapa, noua arena din Soseaua Stefan cel Mare urmand sa fie construita pe un alt amplasament, cel mai probabil in locul velodromului.