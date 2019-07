Care sunt televiziunile care vor transmite meciurile echipelor romanesti din cupele europene de saptamana viitoare

Ziare.

com

Vom avea trei meciuri incepand de marti, echipele care urmeaza sa intre in focuri fiind CFR Cluj FCSB si CSU Craiova.Primele emotii le vom avea marti, cand campioana Romaniei va evolua in prima mansa a turului I preliminar a UEFA Champions League, la Astana, in deplasare in Kazahstan, incepand cu ora 16, LIVE pe DigiSport.Mai departe, joi vom avea cele doua reprezentante in primul tur preliminar din Europa League. Seara incepe cu CSU Craiova, care evolueaza in deplasare la Sabail din Azerbaidjan.Mansa tur va avea loc joi, de la ora 19:00, si va putea fi vazuta pe Digi Sport 1.In fine, FCSB va evolua pe teren propriu, tot joi, de la 21.30, cu cei de la Milsami din Moldova, meci care va fi televizat pe ProTV.Partida va avea loc la Giurgiu, avand in vedere ca Arena Nationala nu poate fi folosita in aceasta perioada, din cauza multiplelor concerte.Toate cele 3 partide vor fi LIVE text pe Ziare.com.