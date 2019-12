Carlo Ancelotti si-a gasit echipa

Ziare.

com

Potrivit Sky Sports, reputatul tehnician italian, care a cucerit trei trofee in Liga Campionilor pe parcursul carierei sale, urmeaza sa-l inlocuiasca la conducerea lui Everton pe portughezul Marco Silva, demis dupa esecul suferit in fata rivalei FC Liverpool (2-5), pe 4 decembrie. De atunci, interimatul este asigurat de secundul Duncan Ferguson.Daca acordul se va finaliza, Ancelotti (60 ani) va avea o misiune dificila la noua sa formatie, aflata pe locul 16 in clasament, la trei puncte de zona retrogradarii.Sky Sports precizeaza ca anuntul oficial al numirii lui Ancelotti ar putea fi facut miercuri, inaintea meciului pe care Everton il va disputa cu Leicester City in sferturile de finala ale Cupei Ligii engleze.