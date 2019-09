Caz de coruptie in fotbalul european: 2 persoane au fost deja arestate

Ziare.

Ancheta viza initial transferul din 2015 al atacantului sarb Aleksandar Mitrovic, de la Anderlecht si Newcastle United, dosar in care au fost operate o serie de perchezitii pe 24 aprilie in Belgia, la clubul RSC Anderlecht si la sediul Federatiei belgiene, fara a se opera insa arestari.Noua etapa a anchetei il vizeaza acum pe impresarul Christophe Henrotay, suspectat ca a incasat comisioane frauduloase in cadrul unui alt transfer, si care a fost retinut la Monaco, conform unei surse a AFP.Parchetul belgian nu a dezvaluit identitatea celor doi arestati, evocand arestarea unui agent de jucatori la Monaco si a asistentului sau intr-o regiune din Belgia. Cei doi sunt acuzati de spalare de bani si de coruptie in cadrul transferurilor de jucatori. Perchezitiile s-au derulat in zilele de marti si miercuri: patru in principatul Monaco, doua in Belgia si una la Londra, a precizat Parchetul belgian.Aceasta ancheta nu are legatura cu dosarul ''Footballgate'', instrumentat in Belgia si in care 20 de persoane (agenti, arbitri , oficiali de cluburi ) au fost inculpati dupa octombrie 2018.