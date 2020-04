Ce spune portarul Rustu Recber, care tocmai a castigat lupta cu coronavirusul: Cel mai greu meci din viata

Ziare.

"Incep sa imi revin, starea mea de sanatate se imbunatateste zi dupa zi. Corpul meu este inca putin slabit, trebuie sa fac fata unui tratament dificil, insa sunt pe drumul recuperarii si ii pot multumi lui Dumnezeu pentru asta", a declarat Rustu pentru site-ul italian TWM.Acesta a stat mai multe zile la terapie intensiva si a recunoscut ca s-a temut pentru viata sa."Acum trebuie sa raman in carantina acasa pentru inca 15 zile. A fost un moment foarte dificil, a fost cel mai greu meci din viata mea, insa ceea ce a fost mai rau a trecut si m-am putut intoarce acasa. Am avut si sansa ca m-am lasat de fumat in urma cu cinci ani", a mai spus fostul portar.In varsta de 46 de ani, Rustu s-a retras din activitate in 2012, dupa cinci sezoane la Besiktas Istanbul . El a mai jucat pentru FC Barcelona (2003-2006) si Fenerbahce (2006-2007).