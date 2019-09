Cel mai nou stadion de lux din Romania e gata, cu o intarziere de 3 ani

Ziare.

Receptia noii arene a avut loc luni, iar inaugurarea oficiala este programata la finalul lunii octombrie, cu ocazia meciului dintre Pandurii Targu Jiu si Universitatea Cluj.Noul stadion din Targu Jiu a costat 28 de milioane de euro si trebuia sa fie gata inca din 2016.Pe atunci, Pandurii Targu Jiu era inca o echipa din Liga 1 , in timp ce acum viitorul arenei este unul incert.Pandurii Targu Jiu, echipa pentru care s-a construit noua arena, ocupa locul 19 in Liga 2 si are sanse mari sa retrogradeze, avand totodata si datorii uriase.Peste noapte a mai aparut o noua echipa - clona - ACS Viitorul Targu Jiu, care disputa meciurile de pe teren propriu la Severin.Echipa e condusa de Nicolae Sarcina, cel care, potrivit presei locale, spera ca in viitor sa ajunga sa joace pe noua arena din Targu Jiu.C.S.