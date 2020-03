Cel mai nou stadion din Romania a devenit centru de carantina: Ne-am trezit cu autocarele la poarta

Ziare.

Directorul sportiv al clubului Pandurii Targu Jiu, Camilian Floroiu, a declarat ca a fost luat prin surprindere de acest lucru, trezindu-se cu autocarele cu oameni la portile stadionului."Ne-am trezit cu autocare pline cu oameni care trebuiau sa stea in carantina. Sunt veniti din Italia. Initial credeam ca sunt doar din Gorj, dar sunt si din Arad sau Curtea Arges. Totul a fost pe repede inainte, fara sa fim anuntati.Noi nu stiam nimic. Ne-am trezit cu ei la stadion. Au fost cazati in hotelul cel nou si in hotelul detinut de Ministerul Tineretului si Sportului. Cand am aflat, am anulat jocul scoala care se disputa la stadion. Si am trimis juniorii acasa. Cand am aflat joi ca Liga 1 se va intrerupe, am trimis toti jucatorii la casele lor", a declarat Camilian Floroiu la Gsp Live Stadionul din Targu Jiu a fost inaugurat in octombrie 2019 si beneficiaza si de un hotel cu 38 de camere.C.S.