Cel mai varstnic fotbalist al lumii a semnat un nou contract in Japonia la 52 de ani

Kazuyoshi Miura continua sa faca senzatie in fotbal si la varsta de 52 de ani tocmai a semnat un nou contract cu echipa Yokohama FC , valabil pentru intreg sezonul 2020, dupa cum anunta ziarul Japan Times Miura este de mult considerat cel mai varstnic fotbalist al lumii, iar in luna februarie niponul va implini varsta de 53 de ani.Niponul a batut in 2017 recordul chiar al lui Sir Stanley Matthews, al celui mai batran jucator care a marcat intr-o competitie profesionista.Jucatorul japonez se va intoarce in prima liga a tarii sale dupa 2007 incoace. El a promovat cu Yokohama, care sezonul trecut a activat in liga secunda.Yokohama va debuta in noul sezon din J League pe 23 februarie, contra echipei la care joaca Andres Iniesta , Vissel Kobe.Miura evolueaza pentru Yokohama din 2005, de circa 15 ani asadar, cand avea atunci "doar" 38 de ani. El a fost un jucator important si pentru nationala tarii sale, de unde s-a retras in urma cu 20 de ani. A marcat pentru tara "Soarelui Rasare" 55 de goluri in 89 de selectii.D.A.