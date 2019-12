Chinezii inchid robinetul cu bani din fotbal: "Riscam sa intram in colaps!"

Ziare.

Astfel, Asociatia de Fotbal din China a anuntat recent ca a impus o limitare destul de severa a plafonului salarial pentru formatiile prim-divizionare.Conform celor de la Marca , oficialii forului de la Beijing au decis ca salariul maxim pe care il poate primi un fotbalist autohton este de 1,28 milioane de euro brut pe sezon, in timp ce strainii vor putea fi remunerati "doar" cu cel mult 3 milioane de euro brut pe sezon.Presedintele Asociatiei, Chen Xuyuan, a explicat ca aceasta masura este absolut necesara pentru a evita colapsul cluburilor."Cluburile noastre au irosit prea multi bani. Fotbalul nostru profesionist nu a fost condus intr-o maniera sustenabila. Daca nu vom lua masuri imediate ma tem ca riscam sa intram in colaps!", a declarat acesta.Nu este clar daca aceasta masura va fi aplicata retroactiv, pentru toate contractele, sau daca va fi valabila numai pentru cele noi.Cel mai bine platit fotbalist din China este brazilianul Oscar, care primeste aproape 21 de milioane de euro pe sezon la Shanghai SIPG.El este urmat de un alt brazilian, Hulk, platit cu 17 milioane de euro pe an de acceasi echipa, si de italianul Graziano Pelle, care incaseaza 15 milioane de euro pe sezon la Shandong Luneng.