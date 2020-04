Christoph Daum, fostul selectioner al Romaniei, aproape sa prinda un contract la o echipa de top a Turciei

Ziare.

El este in prezent favorit sa preia echipa turca Fenerbahce Istanbul , dupa cum scrie presa otomana, o formatie pe care de altfel Daum a mai pregatit-o in trecut, bifand si doua titluri de campion cu fosta formatie a lui Sabin Ilie.La Fener evolueaza in prezent jucatori precum Mauricio Isla, Max Kruse, Jailson sau Luis Gustavo.Daum nu a mai prins niciun contract dupa ce a fost dat afara de la carma nationalei Romaniei, pe care a antrenat-o intre iulie 2016 si septembrie 2017. In doar 10 meciuri , el a prins trei victorii si trei remize ca rezultate pozitive. A debutat in Turcia in 2013 ca antrenor la Bursaspor, iar in CV-ul sau mai are formatii precum Bayer Leverkusen, Besiktas, Austria Viena, FC Koln, Eintracht si Club Brugge.Ca antrenor la formatia Fenerbahce, care evolueaza in culorile galben-albastru, a bifat pe banca tehnica 89 de victorii in 134 de meciuri, castigand doua titluri la rand in 2004 si 2005, plus o Supercupa a Turciei in 2009.El are un titlu cucerit in Turcia si cu marea rivala Besiktas, in 1995, dar si o Cupa a Turciei cu vulturii in alb si negru, in 1994.In actualul sezon din Turcia, Fener e abia pe locul 7, cu 40 de puncte la activ.